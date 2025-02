Ракета SpaceX вывела на орбиту группу спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту партию из 22 мини-спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом компания-разработчик SpaceX сообщила на своей странице в социальной сети X.

Запуск ракеты производился со стартовой площадки на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии. Многоразовая ступень ракеты-носителя вернулась на морскую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

В конце января стало известно, что президент США Дональд Трамп обратился к SpaceX с просьбой скорее вернуть на Землю двух астронавтов, «застрявших на Международной космической станции». Об этом сообщил владелец компании, американский миллиардер Илон Маск. Маск подчеркнул, что SpaceX выполнит просьбу нового главы Белого дома. Бизнесмен добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена совершила «ужасный» поступок, «бросив» астронавтов НАСА Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Они находятся на МКС с июня 2024 года.