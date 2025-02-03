Обнаружена гробница этрусков с уникальными рисунками

В этрусском некрополе Таркинии (объект ЮНЕСКО, Центральная Италия) археологи обнаружили редкую расписную гробницу V века до н.э. с уникальными фресками, изображающими танцы и мифические сцены. Это первая подобная находка за последние десятилетия, раскрывающая неизвестные детали культуры древнего народа, сообщает Arkeonews.

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Гробница, скрытая под более поздними захоронениями, была случайно найдена в 2022 году. Ее левая стена обрушилась, открыв доступ к нижней камере с цветными фресками. Чтобы защитить памятник от мародеров, раскопки велись в строгой секретности при поддержке Министерства культуры.

Уникальность находки — в ее художественном и историческом значении. На стенах сохранились динамичные сцены: танцующие мужчины и женщины, окружившие флейтиста, а также загадочное изображение металлургической мастерской. Ученые предполагают, что мастерская может быть связана с этрусским богом Сетлансом (аналогом Гефеста) или семьей погребенного. Эти сюжеты ранее не встречались в этрусском искусстве и дают новое понимание их ритуалов и мифологии.

Несмотря на древние грабежи, фрески уцелели благодаря слоям грунта. Сохранились даже детали одежд и лиц, что редко для таких памятников. Реставраторы уже восстановили часть изображений, подчеркнув их изысканность.

По словам археолога Даниэле Мароса, гробница сочетает элементы разных эпох: ее верхняя часть относится к V веку до н.э., а нижняя — на столетие старше. Это редкий пример «двойного» захоронения, где более поздние этруски случайно вскрыли древнюю усыпальницу.

Открытие подтверждает, что Таркиния остается ключом к разгадке тайн этрусков. Уникальные фрески не только обогащают знания об их искусстве, но и открывают новые вопросы о связи погребальных обрядов с мифами и ремеслами.