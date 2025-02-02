Samsung будет использовать UWB вместо Bluetooth в своих будущих наушниках

Samsung подала патент на новый тип наушников, которые могут использовать технологию Ultra-Wideband (UWB) для передачи звука вместо Bluetooth. UWB — это та же технология, которая помогает разблокировать автомобили и отслеживать устройства, такие как AirTag.

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Наушники по-прежнему будут использовать Bluetooth для первоначального сопряжения, но как только оба наушника будут подключены, они переключатся на UWB для более качественной передачи аудиопотока, пишут СМИ.

UWB работает на более высокой частоте, что позволяет уменьшить потери и задержки звука. Однако UWB может блокироваться препятствиями, поэтому лучше всего она работает, когда вы находитесь рядом с устройством.

Хотя Samsung часто подает патенты на будущие технологии, пока неясно, когда и появится ли эта новая технология UWB в их продукции.