PNAS: растения обмениваются дезинформацией, чтобы получить преимущество

Международная группа ученых из Великобритании и Нидерландов пришла к выводу, что растения способны обманывать друг друга ради собственной выгоды и выживания. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Ранее считалось, что растения способны к альтруистическому поведению, активируя защитные механизмы, когда их соседи подвергаются нападению травоядных животных или болезней. Однако открытие команды показало, что с точки зрения эволюции представителям флоры выгоднее вводить в заблуждение и даже запугивать друг друга, чем сотрудничать. Растения общаются через микоризную сеть — подземную грибковую систему, соединяющую их корни. Эта сеть, которую иногда называют "древесной паутиной", позволяет растениям обмениваться информацией и ресурсами. Однако, как выяснили ученые, она также может использоваться для обмана. Исследователи разработали математические модели, чтобы оценить, насколько эволюционно выгодно растениям предупреждать соседей об опасности. Оказалось, что ложные сигналы бедствия могут быть более эффективной стратегией, чем честное предупреждение. Мнимая тревога заставляет организмы тратить много ресурсов на активацию защиты от опасности. "Возможно, растения просто подслушивают друг друга, как сплетничающие соседи. Или же грибы в микоризной сети передают информацию об атаке, чтобы защитить свои источники углеводов", — отметил соавтор исследования Тоби Кирс.

