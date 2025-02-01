Столица США столкнулась с внезапным нашествием крыс

Американские ученые из Университета Ричмонда зафиксировали стремительный рост количества крыс в крупных городах по всему миру. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

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Команда изучала данные из 16 городов в Северной Америке, Европе и Азии, в 11 из которых популяции грызунов продемонстрировали подъем. Лидером рейтинга оказался Вашингтон, где численность крыс оказалась в три раза выше, чем в Бостоне, и на 50% выше, чем в Нью-Йорке. Далее следовали Сан-Франциско, Торонто и Амстердам.

Ученые связывают рост популяции крыс с изменением климата. Потепление продлевает период активности крыс, позволяя им размножаться большее количество раз в год.

« Е с л и з и м а с т а н о в и т с я к о р о ч е , а в е с н а н а с т у п а е т р а н ь ш е , э т о д а е т к р ы с а м д о п о л н и т е л ь н ы й м е с я ц д л я п о и с к а п и щ и и р а з м н о ж е н и я . С а м к и к р ы с с п о с о б н ы п р и н о с и т ь п о т о м с т в о к а ж д ы й м е с я ц , п р о и з в о д я о т в о с ь м и д о 1 6 д е т е н ы ш е й з а р а з , ч т о п р и в о д и т к э к с п о н е н ц и а л ь н о м у р о с т у и х ч и с л е н н о с т и » , — о б ъ я с н и л в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я Д ж о н а т а н Р и ч а р д с о н .

Другими факторами, помогающими крысам процветать рядом с человеком, оказались урбанизация и увеличение плотности населения.

Однако не все города сталкиваются с ростом численности крыс. В Новом Орлеане, Луисвилле и Токио количество жалоб на грызунов снизилось. Новый Орлеан, где наблюдается самое значительное сокращение, стал примером успешной борьбы с проблемой. Местные власти обучили жителям мерам профилактики, включая правильное хранение мусора и устранение источников пищи для крыс.

Эксперты подчеркнули, что традиционные методы борьбы с крысами, такие как яды и ловушки, оказались неэффективны в долгосрочной перспективе.