От крупнейшего айсберга откололся огромный кусок

Крупнейший в мире айсберг А23а, дрейфующий в 340 км от британского острова Южная Георгия, потерял примерно 2% площади, от него откололся кусок размером около 80 кв. км, пишет пресс-служба Арктического и антарктического НИИ РФ (ААНИИ) в Telegram-канале.

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Ученые отметили, что огромный айсберг в настоящее время находится в южной Атлантике в море Скоша.

В пятницу, 31 января, от него откололась большая глыба площадью около 80 кв. км, что составляет примерно 2% ледяного гиганта.

В общей сложности, пояснили в ААНИИ, с ноября 2023 года, в период дрейфа по чистой воде, площадь айсберга сократилась почти на 11%.

Напомним, что А23а, по размерам почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года.

Свыше 30 лет айсберг находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он сошел с нее и начал постепенное движение. В результате дрейфа его вынесло на чистую воду.