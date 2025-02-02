Федеральный канал подтвердил, что китайский ChatGPT создан специалистами из СССР
Федеральный канал подтвердил, что китайского чат-бота DeepSeek частично разработали советские программисты. Сюжет об этом показали на канале «Россия 1» в программе «Вести». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».
— Разработчики DeepSeek рассказали, что основой для нейросети стал программный код, который был разработан советскими программистами еще в 1985 году, — говорится в материале.
DeepSeek — чат-бот с внедренной нейросетью, разработанный в Китае. Программа быстро набрала популярность и стала серьезным конкурентом для нашумевшего американского ChatGPT.
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Его успех быстро привел к важным экономическим и техническим изменениям в мире. В том числе за сутки капитализация американских компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже сократилась на триллион долларов, из них 600 миллиардов потеряла корпорация Nvidia. Состояние 500 самых богатых людей мира, многие активы которых также базируются в Штатах, упало на 108 миллиардов долларов из-за падения акций технологических компаний, вызванных успехом бесплатного чат-бота.
В качестве ответных мер Пентагон заблокировал своим сотрудникам доступ к DeepSeek.