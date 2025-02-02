Федеральный канал подтвердил, что китайский ChatGPT создан специалистами из СССР

Федеральный канал подтвердил, что китайского чат-бота DeepSeek частично разработали советские программисты. Сюжет об этом показали на канале «Россия 1» в программе «Вести». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

— Р а з р а б о т ч и к и D e e p S e e k р а с с к а з а л и , ч т о о с н о в о й д л я н е й р о с е т и с т а л п р о г р а м м н ы й к о д , к о т о р ы й б ы л р а з р а б о т а н с о в е т с к и м и п р о г р а м м и с т а м и е щ е в 1 9 8 5 г о д у , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

DeepSeek — чат-бот с внедренной нейросетью, разработанный в Китае. Программа быстро набрала популярность и стала серьезным конкурентом для нашумевшего американского ChatGPT.

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Его успех быстро привел к важным экономическим и техническим изменениям в мире. В том числе за сутки капитализация американских компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже сократилась на триллион долларов, из них 600 миллиардов потеряла корпорация Nvidia. Состояние 500 самых богатых людей мира, многие активы которых также базируются в Штатах, упало на 108 миллиардов долларов из-за падения акций технологических компаний, вызванных успехом бесплатного чат-бота.

В качестве ответных мер Пентагон заблокировал своим сотрудникам доступ к DeepSeek.