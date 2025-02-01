В Android 16 появится принудительный тёмный режим для всех приложений

Инсайдеры сообщают, что Google намерена решить проблему отсутствия «обязательного» тёмного режима в Android 16. Это предложение было вынесено на обсуждение ещё в 2024 году, но так и не было воплощено в Android 15.

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Сейчас, по слухам, функция появилась в бета-версии Android 16 beta 1 и называется «Сделать больше приложений тёмными». Проще говоря, это принудительный тёмный режим для всех без исключения приложений на смартфоне.

Как отмечает портал Tom’s Guide, это позволит приложениям автоматически переключаться в тёмный режим, оптимизируя цвета для экономии энергии. То есть, если раньше при включении тёмной темы на смартфоне не все приложения «подчинялись» этой команде, после включения новой опции ситуация изменится.

Однако данная функция до сих пор остаётся скрытой и «доступна только опытным пользователям». Было указано, что для открытия настроек требуется некоторый навык работы с Android. Вероятно, функция будет открыта для всех после стабильного релиза Android 16.