Археологи обнаружили легендарные подземные ходы инков в Перу

В Перу археологи нашли обширную сеть подземных туннелей, построенных инками в их бывшей столице Куско.

Специалисты Хорхе Калеро Флорес и Милдред Фернандес Паломино смогли выявить подземные коридоры, которые соединяют знаменитый Храм Солнца (Кориканча) с крепостью Саксайуаман. Открытие произошло случайно во время обычной проверки фундаментов старинных строений в центре города.

Исследование показало хорошо сохранившуюся подземную систему, датируемую концом XV — началом XVI века. Она была сооружена с впечатляющим инженерным мастерством.

Кроме того, археологи обнаружили сложную дренажную систему, что указывает на высокий уровень развития методов контроля дождевых вод у инков. Ученые выдвинули гипотезу о том, что эти туннели могли служить представителям знати и жрецам для тайного передвижения между церемониальными местами, накисло издание Arkeonews.

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