Китайский чат-бот DeepSeek занял первую строчку App Store в сотне стран

Китайский чат-бот DeepSeek продолжает уверенно удерживать лидерство среди бесплатных приложений в App Store в России и более чем в 120 других странах, обгоняя по скачиваниям ChatGPT от OpenAI. Об этом сообщает VC со ссылкой на данные сервиса Appfigures.

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Приложение DeepSeek занимает первое место в чартах App Store таких стран, как Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Индия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Люксембург, Мальдивы, Новая Зеландия, ОАЭ, Португалия, Сейшелы, Сингапур, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция и Эстония.

В России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане DeepSeek также занимает лидирующие позиции.

Мобильное приложение чат-бота DeepSeek было выпущено в середине января 2025 года. В Италии приложение было запрещено из-за вопросов к приватности данных.

В 2024 году китайская компания DeepSeek представила превью модели R1 с возможностью рассуждений, а в январе 2025 года выпустила ее полную версию. По словам компании, модель решает задачи по математике, программированию и логике на уровне или лучше аналогичной модели o1 от OpenAI.

Появление китайской модели поставило под сомнение необходимость многомиллиардных инвестиций в дата-центры и изменило представление о Китае как о стране, отстающей в области искусственного интеллекта от США.