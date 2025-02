На Android-смартфонах появится виртуальный секретарь

Специалисты Google начали тестировать функцию виртуального секретаря Ask for me («Спроси для меня») среди пользователей Android-смартфонов. Об этом сообщает издание PhoneArena.

© Lenta.ru

Функция работает на основе искусственного интеллекта (ИИ), со временем она будет доступна всем пользователям операционной системы (ОС) от Google. С помощью опции можно дать команду виртуальному секретарю позвонить в определенную компанию сферы услуг, сделать запись или уточнить определенные детали.

В настоящий момент компания тестирует Ask for me среди ограниченного количества энтузиастов на звонках в станции технического обслуживания (СТО) автомобилей и маникюрные салоны. Функция доступна только англоязычным пользователям «Google Карт» и только в США.

Журналисты медиа рассказали, что для совершения звонка с помощью ИИ пользователь должен открыть «Google Карты» и выбрать определенную организацию — например СТО. Далее ему придется пройти короткий опросник: цель звонка, какой автомобиль будет обслуживаться, какие запчасти или тип моторного масла нужны и так далее. ИИ-секретарь запомнит все рекомендации, от лица человека позвонит в компанию, запишет ответы и представит краткий отчет.

Журналистка PhoneArena Джоанна Ромеро призналась, что с нетерпением ждет появления этой функции.

« Б у д у т л и к о м п а н и и , к о т о р ы м я п о п ы т а ю с ь п о з в о н и т ь , п р о с т о в е ш а т ь т р у б к у , к о г д а п о й м у т , ч т о р а з г о в а р и в а ю т с м а ш и н о й ? » — з а д а л а с ь в о п р о с о м Р о м е р о .

Ранее стало известно, что в ОС Android 17 появится улучшенная поддержка приложений для складных смартфонов. Поэтому создателям программ будет важно оптимизировать свои продукты под все известные размеры экранов устройств.