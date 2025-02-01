Вышел аналог BlackBerry на Android с экраном от электронных книг

Стартап Minimal выпустил смартфон Minimal Phone с черно-белым дисплеем на электронных чернилах и QWERTY-клавиатурой. Об этом сообщает портал 3DNews.

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Смартфон был представлен еще в прошлом году, после чего стартовала краудфандинговая кампания, в рамках которой производитель собрал более $600 тыс. Теперь же устройство начали отправлять первым пользователям.

Minimal Phone оснащается сенсорным дисплеем E-Ink диагональю 4,3 дюйма с разрешением 600х800 пикселей, соотношением сторон 4:3 и отключаемой подсветкой, что будет удобно для чтения текстовой информации и изучения статического контента.

Благодаря такой технологии экран отличается минимальным энергопотреблением и отличной видимостью под прямыми солнечными лучами. Однако низкая частота обновления экрана делает его неподходящим для просмотра видео, игр и привычного использования.

За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G99, дополненный 6 или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 3000 мАч имеет поддержку проводной и беспроводной зарядки стандарта Qi.

Среди прочих параметров отмечается наличие 16-мегапиксельной камеры, QWERTY-клавиатуры с 35 клавишами и ходом клавиш 0,15 мм, USB Type-C, разъема для наушников, слота для карты памяти microSD, а также поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC и 4G.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 14 с поддержкой привычных приложений, хотя производитель позиционирует его как минималистичный гаджет, который поможет отвыкнуть от постоянного использования устройств. Отказаться от привычки поможет то, как смартфон с таким экраном работает в привычных приложениях.

Minimal Phone доступен в черном, сером и белом цветах по цене от $399 (около 39 тыс. руб.).