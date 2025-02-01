Орбиту МКС подняли на 3,2 км

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском "Союза МС-27" и приземлением "Союза МС-26", сообщили в Роскосмосе.

" С е г о д н я о р б и т а М е ж д у н а р о д н о й к о с м и ч е с к о й с т а н ц и и б ы л а и з м е н е н а в ц е л я х о б е с п е ч е н и я з а п у с к а п и л о т и р у е м о г о к о р а б л я " С о ю з М С - 2 7 " и п р и з е м л е н и я " С о ю з а М С - 2 6 " , з а п л а н и р о в а н н ы х н а а п р е л ь 2 0 2 5 г о д а " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и г о с к о р п о р а ц и и .

Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 417,44 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-28". Они были включены в 11:58 мск и проработали 1227,2 с.

На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Иван Вагнер (спецкор ТАСС на МКС), Алексей Овчинин и Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит и Ник Хейг, а также их коллеги Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.

Как рассказал ТАСС в январе исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции намечен на апрель этого года. Экипажу "Союза МС-26" (Овчинин, Вагнер, Петтит), возвращение которых планировалось 1 апреля, придется задержаться на орбите.