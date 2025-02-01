Орбиту МКС подняли на 3,2 км

Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для формирования баллистических условий перед запуском "Союза МС-27" и приземлением "Союза МС-26", сообщили в Роскосмосе.
"Сегодня орбита Международной космической станции была изменена в целях обеспечения запуска пилотируемого корабля "Союз МС-27" и приземления "Союза МС-26", запланированных на апрель 2025 года", - говорится в сообщении госкорпорации.
Как уточнили в Роскосмосе, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,2 км и составила 417,44 км над поверхностью Земли. Маневр был выполнен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-28". Они были включены в 11:58 мск и проработали 1227,2 с.
На МКС вахту сейчас несут космонавты Роскосмоса Иван Вагнер (спецкор ТАСС на МКС), Алексей Овчинин и Александр Горбунов, астронавты NASA Дональд Петтит и Ник Хейг, а также их коллеги Барри Уилмор и Сунита Уильямс, прибывшие на станцию в рамках первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner.
Как рассказал ТАСС в январе исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, запуск пилотируемого корабля "Союз МС-27" к Международной космической станции намечен на апрель этого года. Экипажу "Союза МС-26" (Овчинин, Вагнер, Петтит), возвращение которых планировалось 1 апреля, придется задержаться на орбите.