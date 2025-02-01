Россиянам объяснили, в каких случаях нужно покупать новый смартфон

Срок службы смартфонов сокращается по мере развития технологий, поскольку новые модели предлагают больше улучшенных функций и возможностей. Это приводит к тому, что с течением времени устройство может начать зависать, выключаться сам по себе и плохо держать зарядку, сообщает UfaTime со ссылкой на экспертов сервисного центра Gadget Ufa.

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Так, специалисты составили список из четырех основных признаков, которые указывают, что нужно заменить смартфон.

Первый из них — медленная работа устройства. Когда на смартфоне установлено множество приложений и накоплено много данных, скорость его работы может значительно снизиться. Если даже после очистки памяти и кэша устройство продолжает работать медленно, возможно, стоит рассмотреть вопрос о приобретении нового смартфона с мощным процессором и большим объемом оперативной памяти.

Второй признак — уменьшение срока службы батареи. С течением времени емкость батареи неизбежно уменьшается, особенно при частом использовании устройства. Если устройство быстро разряжается даже после полной зарядки, это может быть сигналом к тому, что вам пора задуматься о замене батареи или самого смартфона.

Устаревшее ПО и отсутствие обновлений тоже могут указывать на необходимость покупки более актуального устройства. Отсутствие обновлений делает гаджет уязвимым для различных вирусов и вредоносных программ.

Наконец, последний фактор — ухудшение качества камеры. Если смартфон не удовлетворяет требованиям пользователя по качеству снимков, стоит задуматься о покупке нового.