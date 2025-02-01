Ученые спрогнозировали мощное извержение вулкана на Камчатке в ближайшие дни

В ближайшие дни на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Безымянный.

Вероятность этого спрогнозировали ученые из Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), передает РИА Новости.

« Э ф ф у з и в н а я а к т и в н о с т ь в у л к а н а п о с т е п е н н о у в е л и ч и в а е т с я , э т о с о п р о в о ж д а е т с я м о щ н ы м и в ы б р о с а м и г а з а и п а р а . С п у т н и к о в ы е д а н н ы е п о к а з а л и б о л ь ш у ю т е р м и ч е с к у ю а н о м а л и ю н а д в у л к а н о м п р о ш л о й н о ч ь ю с в ы с о к и м з н а ч е н и е м р а з н и ц ы т е м п е р а т у р м е ж д у т е р м и ч е с к о й а н о м а л и е й и ф о н о м » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным ученых, в настоящее время вулкан готовится к сильному эксплозивному извержению, которое может произойти в ближайшие три дня.

Отмечается, что выбросы пепла могут достигать высоты 10-15 километров над уровнем моря. Высота вулкана Безымянный составляет 2882 метра над уровнем моря.

Ранее на Гавайях произошло извержение одного из самых мощных вулканов в мире — Килауэа. На опубликованных кадрах с камеры, находящейся у жерла вулкана, запечатлено, как в воздух поднимается гейзер лавы.