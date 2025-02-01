Космонавт с МКС сфотографировал самые высокие облака в атмосфере Земли

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сфотографировал серебристые облака, которые являются самыми высокими в атмосфере Земли.

" Н а р а с с в е т е у в и д е л с е р е б р и с т ы е о б л а к а . О н и о б р а з у ю т с я л е т о м в м е з о с ф е р е н а в ы с о т а х д о 8 0 к м и в и д н ы н а р а с с в е т е и л и з а к а т е . А , г л а в н о е , о н и с о з д а ю т о ч е н ь к р а с и в ы е р и с у н к и , к о т о р ы е н и с ч е м н е п е р е п у т а е ш ь . Р а с с в е т б ы л к а к р а з в ю ж н ы х ш и р о т а х , м е ж д у Австралией и Антарктидой. И все правильно, там сейчас лето в самом разгаре", - сказал Вагнер.

Серебристые облака - самые высокие и крайне разреженные облака в атмосфере Земли, которые видны только при освещении Солнцем, когда оно находится на высоте от 6 до 16 градусов под горизонтом. Такие облака видны на фоне зари светлыми, потому что зашедшее Солнце может подсвечивать только достаточно высокие объекты, как небосклон или мезосферные облака.