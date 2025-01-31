На Марсе обнаружили странные пятна

Исследователи NASA обнаружили на Марсе необычные геологические образования, которые не встречаются на Земле. Новые снимки с камеры HiRISE, установленной на орбитальном аппарате NASA Mars Reconnaissance Orbiter, зафиксировали загадочные темные пятна и светлые участки на песчаных дюнах северного полюса Красной планеты. Эти структуры, возникающие в результате выбросов углекислого газа, помогают ученым лучше понять уникальные климатические процессы Марса. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

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Зимой в полярных регионах Марса углекислый газ (CO₂) замерзает и образует плотную ледяную корку на поверхности. Когда температура повышается с приходом весны, солнечный свет проникает сквозь прозрачный слой замерзшего CO₂, нагревая почву под ним. В результате углекислый газ начинает сублимироваться — превращаться из твердого состояния в газ, который накапливается под слоем льда. Со временем давление становится настолько высоким, что газ прорывается наружу через слабые места в корке, выбрасывая частицы темного грунта на поверхность. Эти выбросы напоминают гейзеры и могут достигать скорости до 160 км/ч, формируя темные пятна диаметром до километра.

В некоторых случаях выбросы газа создают сложные разветвленные структуры подо льдом, напоминающие паутинообразные узоры. Ученые называют такие образования «паучьим ландшафтом». Эти причудливые формы возникают в результате многократных выбросов CO₂, которые вымывают каналы в марсианском грунте.

Новая теория объясняет существование рек и озер на древнем Марсе

В новой работе исследователи смогли воссоздать подобные процессы в лабораторных условиях, подтвердив гипотезу о том, что «паучий ландшафт» образуется из-за сезонных выбросов газа.

« Э т и п а у к о о б р а з н ы е с т р у к т у р ы — н е п р о с т о у д и в и т е л ь н о е п р и р о д н о е я в л е н и е , н о и к л ю ч к п о н и м а н и ю к л и м а т и ч е с к и х п р о ц е с с о в н а М а р с е » , — о б ъ я с н и л а Л о р е н М а к К о у н и з Л а б о р а т о р и и р е а к т и в н о г о д в и ж е н и я N A S A .

В отличие от земных гейзеров, работающих за счет воды и тепловой энергии, марсианские выбросы CO₂ обусловлены исключительно солнечным нагревом и особенностями тонкой марсианской атмосферы.

« Э т и п р о ц е с с ы у н и к а л ь н ы и н е в с т р е ч а ю т с я н а З е м л е » , — д о б а в и л а М а к К о у н .

Открытие подобных природных явлений помогает ученым глубже понять климатическую историю Марса и его потенциальную пригодность для будущих исследований и, возможно, колонизации.