Microsoft добавила ИИ в графический редактор, который есть на всех ПК с Windows 11

Компания Microsoft продолжает интегрировать своего ИИ-помощника Copilot в различные приложения Windows 11. Так, 1 февраля 2025 года стало известно, что участники программы предварительного тестирования Windows Insiders получили обновление, добавляющее кнопку Copilot в графический редактор Paint. Об этом сообщает издание The Verge.

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Нажатие на кнопку Copilot в панели задач откроет выпадающее меню с генеративными инструментами, включая Cocreator (на основе DALL-E), Image Creator и Generative Erase. Это объединяет уже существующие инструменты ИИ-генерации изображений в Paint, которые Microsoft добавляла в течение прошлого года.

Таким образом, пользователи смогут создавать изображения с помощью ИИ, используя единый интерфейс. Microsoft подчеркивает, что интеграция Copilot в Paint делает доступ к этим функциям более удобным.

В рамках того же обновления участники программы Windows Insiders (каналы Dev и Beta) получили улучшенный поиск с поддержкой естественного языка для поиска фотографий как на локальном устройстве, так и в облачном хранилище. Ранее поиск с помощью ИИ был ограничен только локальными файлами.