Представлена первая в мире электрогитара, способная менять цвет и узоры
Компания Cream Guitars совместно с E Ink представили первую в мире электрогитару Voltage DaVinci, корпус которой способен менять цвет и узоры. Об этом сообщает пресс-служба E Link.
Отмечается, что добиться такого результата удалось благодаря интегрированию в Voltage DaVinci технологии Prism 3 с семью сменными цветами. Гитару представили на этой неделе на выставке моды NAMM Show 2025 в Париже.
«У нас была идея нарушить все правила игры на традиционной гитаре. Мы переработали каждую деталь электрогитары, чтобы расширить и улучшить опыт игры. Благодаря нашему инновационному сотрудничеству с E Ink мы предоставляем артистам уровень креативности, который выходит далеко за рамки всего, что доступно на сегодняшнем рынке», — сказал генеральный директор Cream Guitars Луис Ортис.
Помимо изменения цвета технология Prism 3 обладает сверхнизким энергопотреблением, что делает ее энергоэффективной альтернативой другим доступным технологиям отображения.
Компания E Link известна в качестве производителя дисплеев на основе технологии электронной бумаги или электронных чернил. Ее цветные экраны в последнее время активно используются в наружной рекламе, электронных ценниках, фоторамках, задних крышках смартфонов, дамских сумочках и даже кузовах автомобилей.