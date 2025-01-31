Представлена первая в мире электрогитара, способная менять цвет и узоры

Компания Cream Guitars совместно с E Ink представили первую в мире электрогитару Voltage DaVinci, корпус которой способен менять цвет и узоры. Об этом сообщает пресс-служба E Link.

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Отмечается, что добиться такого результата удалось благодаря интегрированию в Voltage DaVinci технологии Prism 3 с семью сменными цветами. Гитару представили на этой неделе на выставке моды NAMM Show 2025 в Париже.

« У н а с б ы л а и д е я н а р у ш и т ь в с е п р а в и л а и г р ы н а т р а д и ц и о н н о й г и т а р е . М ы п е р е р а б о т а л и к а ж д у ю д е т а л ь э л е к т р о г и т а р ы , ч т о б ы р а с ш и р и т ь и у л у ч ш и т ь о п ы т и г р ы . Б л а г о д а р я н а ш е м у и н н о в а ц и о н н о м у с о т р у д н и ч е с т в у с E I n k м ы п р е д о с т а в л я е м а р т и с т а м у р о в е н ь к р е а т и в н о с т и , к о т о р ы й в ы х о д и т д а л е к о з а р а м к и в с е г о , ч т о д о с т у п н о н а с е г о д н я ш н е м р ы н к е » , — с к а з а л г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р C r e a m G u i t a r s Л у и с О р т и с .

Помимо изменения цвета технология Prism 3 обладает сверхнизким энергопотреблением, что делает ее энергоэффективной альтернативой другим доступным технологиям отображения.

Компания E Link известна в качестве производителя дисплеев на основе технологии электронной бумаги или электронных чернил. Ее цветные экраны в последнее время активно используются в наружной рекламе, электронных ценниках, фоторамках, задних крышках смартфонов, дамских сумочках и даже кузовах автомобилей.