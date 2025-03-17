Как понять, левша или правша ваше домашнее животное

Животные, как и люди, бывают левшами или правшами — многое зависит от конкретного вида, образа жизни и, возможно, пола. Портал sciencefocus.com рассказал о том, как понять, какую лапу предпочитает ваш домашний питомец.

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Попробуйте простой эксперимент. Если у вас дома есть кошка или собака, положите какое-нибудь лакомство в тонкий пустой контейнер и посмотрите, какой лапой животное попытается его достать.

Если наука права, большинство самцов используют левую лапу, а большинство самок — правую. Многие животные билатеральны (они могут пользоваться обеими лапами одинаково хорошо), но иногда на их предпочтения все-таки влияет пол.

Иногда различия заложены на видовом уровне. Так, примерно 85-90% людей — правши, и мы не одни такие. Подавляющее большинство шимпанзе, горилл, бабуинов и кольцехвостых лемуров тоже предпочитают правую лапу. А вот ринопитеки, мартышки Бразза и орангутанги — левую, что косвенно подтверждает теорию о связи доминирования одной из рук и стиля жизни. Из перечисленных приматов те, что пользуются правыми лапами, в основном обитают на земле, тогда как левые проводят жизнь на деревьях.

Положенческая теория происхождения киральности (доминирования рук) утверждает, что ранние приматы тоже жили на деревьях и пользовались левой рукой, чтобы хвататься за еду и ветки. Правой они держались за ствол дерева. Но затем, по мере адаптации к жизни на земле, они постепенно начали больше пользоваться правой рукой, и со временем она стала доминантной.

У этой теории есть критики, потому что некоторые приматы не подчиняются описанному правилу. Маленькие лори живут на деревьях, но предпочитают правую лапу, а наземные гульманы — левую. Помимо этого, траурные какаду держат шишки с орехами в левой лапе, моржи обычно ищут моллюсков правым плавником, а рыже-серые валлаби добывают еду правой.