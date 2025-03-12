Как люди пытались обрести бессмертие в древности?

Человеческая история знает немало мифов, легенд и сказаний о людях, пытавшихся найти бессмертие. Пока никто не смог обмануть смерть, но это не мешает человечеству пытаться. Портал history.com рассказал о пяти таких случаях из разных эпох.

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Легенда о Гильгамеше

История о царе Гильгамеше, протагониста многих мифов древней Месопотамии — один из ранних примеров попытки человечества обмануть смерть. Гильгамеш, чьи подвиги пересказываются в пяти эпических поэмах, по приказу короля Утнапиштима должен не спать шесть дней и семь ночей, чтобы доказать, что он достоин бессмертия. Но, к сожалению, почти моментально засыпает.

Тем не менее, Утнапиштим говорит Гильгамешу, что на дне океана есть растение, способное восстановить молодость. Герой даже находит его… Но змея выхватывает заветное лекарство от смерти и пропадает в морской пучине. Так царь вернулся на родину с пустыми руками. А мораль этой истории проста — мы никогда не покорим смертность, так что лучше сразу принять этот факт и постараться прожить достойную жизнь.

Зелья в Древнем Египте

Древнеегипетские правители были одержимы бессмертием. Они твердо верили, что загробная жизнь существует — именно поэтому тела после смерти нужно сохранять, т.к. они выступали вместилищами для духов. Египтяне тратили огромный объем времени, сил и денег на мумификацию, а также погребальные ритуалы своих лидеров. По подсчетам некоторых ученых, 40% ВВП Древнего Египта приходились на ритуальную индустрию, мумификацию и строительство храмов. При этом египтяне делали все, что могли, чтобы удлинить свою жизнь при помощи лекарств и различных зелий. Мумификация, по сути, считалась «запасным планом».

Эликсир первого императора Китая

У Циня Шихуанди, первого императора Китая, объединившего страну в 221 году н.э., было необычное хобби — поиски вечной жизни. Китайская история полна легенд о магических эликсирах, наделявших людей бессмертием, и Шихуанди тратил много времени на их поиски. Он был так одержим продлением своей жизни, что даже запретил подданным произносить слово «смерть» в его присутствии. Но это не помешало императору заболеть и умереть в возрасте 49 лет. Одна популярная теория гласит, что поиски бессмертия и стали причиной его ранней кончины — якобы монарх выпил слишком много ртути.

Золото как сыворотка бессмертия

Потребление расплавленного золота было модной «омолаживающей» практикой во Франции XVI века благодаря придворной короля Диане де Путье. Аналогичная практика также существовала в Древнем Китае и Египте. Так, китайский алхимик Вэй Боян в 2500 году до н.э. утверждал, что потребление маленьких объемов «бессмертных субстанций» могло продлить жизнь человека. Тренду определенно поспособствовал тот факт, что при дворе власть имущих всегда было достаточно золота для экспериментов.

Папское переливание крови

В 1492 году Папа Римский Иннокентий VIII потерпел инсульт, и его единомышленники решили пойти на рискованную процедуру — переливание крови от трех здоровых молодых людей. Именно этот случай считается первым задокументированным переливанием крови в истории. Правда, в результате процедуры умерли и доноры, и реципиент.