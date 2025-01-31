Специалист Валишвили рассказала о способах защиты от кибермошенников

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала о способах защиты от кибермошенников.

Специалист рассказала о способах защиты от кибермошенников
© globallookpress.com
«Первый ограничение сумм операций в онлайн-банке», заявила эксперт в беседе с Life.ru.

По словам специалиста, в мобильном приложении банка можно установить ограничения суммы одной операции или лимит расходов на сутки, неделю или месяц.

Для пожилых людей актуальна услуга о совместных уведомлениях, когда родственники могут отслеживать все операции друг друга и вовремя среагировать, отметила Валишвили.

Также с 1 марта 2025 год можно будет установить самозапрет на оформление кредитов.

«Заявление можно оформить через портал «Госуслуг» или обратившись лично в МФЦ», добавила эксперт.

Ранее руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев дал рекомендации по защите данных в интернете.

Наука и техника