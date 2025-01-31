Специалист рассказала о способах защиты от кибермошенников

Специалист Валишвили рассказала о способах защиты от кибермошенников
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала о способах защиты от кибермошенников.
«Первый — ограничение сумм операций в онлайн-банке», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.
По словам специалиста, в мобильном приложении банка можно установить ограничения суммы одной операции или лимит расходов на сутки, неделю или месяц.
Для пожилых людей актуальна услуга о совместных уведомлениях, когда родственники могут отслеживать все операции друг друга и вовремя среагировать, отметила Валишвили.
Также с 1 марта 2025 год можно будет установить самозапрет на оформление кредитов.
«Заявление можно оформить через портал «Госуслуг» или обратившись лично в МФЦ», — добавила эксперт.
Ранее руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев дал рекомендации по защите данных в интернете.