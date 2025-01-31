Специалист рассказала о способах защиты от кибермошенников

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили рассказала о способах защиты от кибермошенников.

« П е р в ы й — о г р а н и ч е н и е с у м м о п е р а ц и й в о н л а й н - б а н к е » , — з а я в и л а э к с п е р т в б е с е д е с Life.ru.

По словам специалиста, в мобильном приложении банка можно установить ограничения суммы одной операции или лимит расходов на сутки, неделю или месяц.

Для пожилых людей актуальна услуга о совместных уведомлениях, когда родственники могут отслеживать все операции друг друга и вовремя среагировать, отметила Валишвили.

Также с 1 марта 2025 год можно будет установить самозапрет на оформление кредитов.

« З а я в л е н и е м о ж н о о ф о р м и т ь ч е р е з п о р т а л « Г о с у с л у г » и л и о б р а т и в ш и с ь л и ч н о в М Ф Ц » , — д о б а в и л а э к с п е р т .

Ранее руководитель отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктор Иевлев дал рекомендации по защите данных в интернете.