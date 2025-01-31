Названы три общие черты звезд, имеющих планеты

Названы общие черты звезд, имеющих планеты
Команда астрофизиков из Португалии и Италии пришла к выводу, что средний возраст звезд с планетами ограничивается примерно шестью-семью миллиардами лет. Об этом сообщает Naked Science.
Специалисты проанализировали возраст родительской звезды, ее химический состав и расстояние от центра галактики. В материале говорится, что Вселенной 13,8 миллиарда лет. Как отмечается, планеты в ней начали возникать не сразу, не одновременно с первыми звездами.
Во-первых, специалисты выяснили, что звезды с планетами несравненно более «металличны», чем одинокие. Во-вторых, по итогам анализа удалось определить так называемый галактический радиус рождения разных звезд — тот радиус вокруг центра галактики, в котором формируется большая часть тех или иных светил.
«Оказалось, обладатели суперюпитеров и прочих очень массивных планет почему-то сконцентрированы в радиусе 18-19 тысяч световых лет вокруг центра Млечного Пути, а звезды с небольшими мирами распространены чуть более широко», — говорится в материале.
Ранее астрономам из Университета Аризоны и Кадзумасы удалось обнаружить новый вид планет, непохожий ни на что в Солнечной системе. Речь идет об экзопланете Энайпоша (GJ 1214 b).