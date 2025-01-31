Названы три общие черты звезд, имеющих планеты

Команда астрофизиков из Португалии и Италии пришла к выводу, что средний возраст звезд с планетами ограничивается примерно шестью-семью миллиардами лет. Об этом сообщает Naked Science.

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Специалисты проанализировали возраст родительской звезды, ее химический состав и расстояние от центра галактики. В материале говорится, что Вселенной 13,8 миллиарда лет. Как отмечается, планеты в ней начали возникать не сразу, не одновременно с первыми звездами.

Во-первых, специалисты выяснили, что звезды с планетами несравненно более «металличны», чем одинокие. Во-вторых, по итогам анализа удалось определить так называемый галактический радиус рождения разных звезд — тот радиус вокруг центра галактики, в котором формируется большая часть тех или иных светил.

« О к а з а л о с ь , о б л а д а т е л и с у п е р ю п и т е р о в и п р о ч и х о ч е н ь м а с с и в н ы х п л а н е т п о ч е м у - т о с к о н ц е н т р и р о в а н ы в р а д и у с е 1 8 - 1 9 т ы с я ч с в е т о в ы х л е т в о к р у г ц е н т р а М л е ч н о г о П у т и , а з в е з д ы с н е б о л ь ш и м и м и р а м и р а с п р о с т р а н е н ы ч у т ь б о л е е ш и р о к о » , — г о в о р и т с я в м а т е р и а л е .

Ранее астрономам из Университета Аризоны и Кадзумасы удалось обнаружить новый вид планет, непохожий ни на что в Солнечной системе. Речь идет об экзопланете Энайпоша (GJ 1214 b).