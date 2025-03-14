Тайна Марианской впадины: как экспедиция 1875 года совершила открытие века

23 марта 1875 года британский корабль «Челленджер» остановился посреди Тихого океана, к юго-западу от Марианских островов, чтобы провести рутинное измерение глубины. Ни один из членов экипажа и не подозревал, что результатом этой процедуры станет одно из важнейших научных открытий — Марианская впадина. Портал history.com рассказал об экспедиции и том, как они случайно наткнулись на открытие века.

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Британский военный корвет «Челленджер» в 1872 году переоборудовали в гражданский корабль. Он потерял большую часть своих пушек, но взамен получил лаборатории и кладовые. Причиной тому были просьбы Лондонского королевского общества: естествоиспытатели задумали кругосветное путешествие для того, чтобы изучить океан. И хотя по пути корабль должен был выполнить пару военных целей, адмиралтейство согласилось, что научные задачи будут в приоритете.

21 декабря 1872 года «Челленджер» отправился в путь из Англии с экипажем из шести ученых и примерно 250 моряков. Корабль почти сразу попал в шторм, после чего отправился в Португалию, на Канарские острова и, наконец, впервые пересек Атлантический океан.

Примерно каждые 200 миль ученые на борту «Челленджера» организовывали наблюдательные станции. Они опускали утяжеленную веревку в воду при помощи шкива, чтобы определить глубину на каждой станции, а также брали образец отложений со дна. Обычно члены экспедиции также обрабатывали дно траловыми сетями для поимки живых организмов, записывали температуру на различных глубинах, собирали образцы воды и измеряли течение.

Иногда работа бывала сложной и опасной. Так, при первом же применении веревка оборвалась, из-за чего экипаж потерял инструменты, закрепленные на ней. Один раз, в Карибском море, один матрос погиб в результате несчастного случая: натяжение траловой веревки было таким большим, что оно выдернуло железный блок из палубы — прямо в моряка. А один из ученых погиб от инфекции в Тихом океане.

Некоторые решения научных сотрудников «Челленджера» были, мягко говоря, сомнительными с точки зрения этики. Например, периодически они пользовались динамитом для забора образцов рыбы. Тем не менее, команда корабля смогла собрать огромный объем информации, фактически заложив фундамент для современной океанографии. Путешествие «Челленджера» обнаружило тысячи новых видов и доказало, что жизнь может существовать даже на невероятных глубинах. Оно нашло космическую пыль, останки комет и астероидов, в глубинных отложениях, не говоря уже о полиметаллических месторождениях, которыми горячо интересуются горнодобывающие компании.

«Челленджер» также нашел Марианскую впадину — открытие, которого никто не ждал. Отправившись в сторону Японии, корабль организовал очередную наблюдательную станцию к юго-западу от Гуама, в самой южной части впадины. Обычно капитан заводил двигатели, чтобы поддерживать корабль в стабильном состоянии, пока ученые собирают данные. Но в тот день дули легкие ветра, поэтому он решил поберечь уголь.

Ученые спустили веревку и получили результат — 4 475 морских саженей. Из почти 500 замеров, проведенных экипажем в разных точках мира, эта цифра была рекордной. Они повторили эксперимент, чтобы перепроверить данные, и получили тот же результат. Оба раза давление на глубине было настолько сильным, что термометры на веревке были уничтожены.

Тогда научные сотрудники на борту «Челленджера» еще не знали, что нашли впадину. Полные контуры морского дна были изучены лишь гораздо позже. Бездна Челленджера, как теперь называют самую глубокую часть Марианской впадины, за прошедший век с лишним была изучена огромное множество раз при помощи целого арсенала инструментов.