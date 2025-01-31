Разработаны паруса для межзвездных путешествий

Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали экспериментальную платформу для изучения ультратонких мембран, которые могут стать основой для световых парусов, движущих космические аппараты с помощью лазерного излучения. Эти эксперименты являются первым шагом от теоретических моделей к практическому созданию технологии, которая однажды поможет достичь Альфа Центавры — ближайшей к нам звездной системы. Работа опубликована в Nature Photonics.

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Идея использования лазерного излучения для разгона миниатюрных зондов до сверхвысоких скоростей впервые получила мировое признание благодаря проекту Breakthrough Starshot, запущенному в 2016 году Стивеном Хокингом и Юрием Мильнером.

« С в е т о в о й п а р у с с м о ж е т д в и г а т ь с я б ы с т р е е , ч е м л ю б о й к о с м и ч е с к и й к о р а б л ь , ч т о п о т е н ц и а л ь н о о т к р о е т п у т ь к м е ж з в е з д н ы х п у т е ш е с т в и я м » , — о б ъ я с н и л Г а р р и А т в а т е р , п р о ф е с с о р п р и к л а д н о й ф и з и к и и м а т е р и а л о в е д е н и я К а л и ф о р н и й с к о г о т е х н о л о г и ч е с к о г о и н с т и т у т а .

Чтобы изучить поведение материала будущих световых парусов, ученые создали экспериментальную платформу. Они использовали электронно-лучевую литографию для формирования наномембраны из нитрида кремния толщиной всего 50 нанометров. Эта мембрана представляет собой «микроскопический батут» размером 40×40 микрон, закрепленный на пружинах. Лазерный луч воздействовал на мембрану, вызывая ее колебания, а исследователи измеряли силу излучения, приводящую к движению материала.

Одна из сложностей эксперимента заключалась в том, что помимо давления света лазер вызывал нагрев мембраны, что могло повлиять на результаты. Однако ученые не только компенсировали этот эффект, но и использовали его для более точного измерения силы излучения.

В будущем команда планирует использовать нанотехнологии и метаматериалы, чтобы управлять вращением светового паруса.

« Н а ш а ц е л ь — с о з д а т ь т е х н о л о г и ю , к о т о р а я с м о ж е т м и н и м и з и р о в а т ь о т к л о н е н и я п а р у с а о т л а з е р н о г о л у ч а , в о з в р а щ а я е г о в н у ж н о е п о л о ж е н и е » , — с о о б щ и л о д и н и з а в т о р о в и с с л е д о в а н и я Р а м о н Г а о .

По мнению ученых, их работа является важным шагом к созданию полноценного светового паруса, который сможет использовать лазерное излучение для межзвездных путешествий.