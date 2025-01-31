Острый дефицит GeForce RTX 5090 и RTX 5080 чуть не обернулся дракой в Японии

В Японии желающие купить GeForce RTX 5090 и RTX 5080 чуть не устроили настоящую драку. Об этом сообщает 3Dnews.ru.

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Ситуация обусловлена дефицитом видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080, о котором стало известно еще до начала продаж. В нескольких странах устроили переполох - люди строили палаточные городки с целью приобретения новинки.

Япония стала одной из стран, где магазины запустили лотереи, выигрыш в которых предусматривает получение карты. На одной из лотерей начался хаос.

Мероприятие PC Koubou, в рамках которого желающим раздавали билеты для участия в лотерее, сначала повлекло за собой образование огромной очереди. После этого люди начали перелезать через близлежащие заборы с территории соседнего детского сада. В итоге его вывеска повредилась.

По словам очевидцев, стоящие в очереди покупатели громко ругались, но до драки дело не дошло.