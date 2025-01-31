Анонсирована установка базовых станций для подключения сел к LTE

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев сообщил в кулуарах форума Digital Almaty 2025, что в России с 2025 года начнется массовая установка отечественных базовых станций. Об этом сообщает ТАСС.

Установка будет производиться в рамках проекта по обеспечению доступа к высокоскоростному интернету в отдаленных и малонаселенных районах.

Производством базовых станций в России сейчас занимаются такие компании, как «Иртея», «Булат», «Спектр» и Yadro.

23 января стало известно, что мобильный оператор «МегаФон» и входящая в «ИКС Холдинг» российская аэрокосмическая компания «БЮРО 1440» заключили договор о предоставлении услуги широкополосной передачи данных, благодаря которому абоненты оператора получат доступ к спутниковому интернету нового поколения. Таким образом, «МегаФон» стал первым федеральным оператором связи, который подключил свои базовые станции к каналам спутниковой связи «БЮРО 1440».