В России будут продавать ноутбуки с видеокартами Nvidia GeForce RTX 50

Компания MAIBENBEN объявила о планах по запуску в России новых игровых ноутбуков с новейшими видеокартами Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Новинки предложат пользователям высокую производительность, уникальные функции для геймеров и создателей контента. MAIBENBEN X16E поступит на российский рынок в первой половине 2025 года, тогда как модель X15B появится в продаже во второй половине года.

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 для ноутбуков созданы на базе архитектуры Blackwell и включают в себя четвертое поколение RT-ядер для более реалистичной трассировки лучей, тензорные ядра пятого поколения, обеспечивающие работу технологий на базе искусственного интеллекта, таких как DLSS 4, увеличивающую производительность до 8 раз.

Также новинки оснащаются технологиями Nvidia Max-Q и Reflex 2 с функцией Frame Warp. Первая продлевает время автономной работы на 40%, а вторая снижает задержку до 75%, что особенно важно для геймеров.

Флагманская модель X16E оснащается процессором AMD Ryzen 9 9955HX с 16 ядрами и частотой до 5,4 ГГц, видеокартой GeForce RTX 5080 с 16 ГБ памяти GDDR7, экраном с разрешением QHD, частотой 300 Гц и яркостью 500 нит, а также внешним блоком водяного охлаждения.

MAIBENBEN X15B представляет собой усовершенствованную версию популярной модели, которая будет работать на процессоре AMD Ryzen 200-й серии и видеокарте GeForce RTX 5060. Также устройство предложит дисплей с разрешением QHD+ и частотой 240 Гц, алюминиевый корпус с углом раскрытия экрана на 178 градусов, продвинутую систему охлаждения и 16 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения.

Предварительные конфигурации и цены новых моделей будут объявлены ближе к старту продаж.