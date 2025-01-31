OpenAI выпустит новую ИИ-модель с опережением графика из-за DeepSeek

Американская компания OpenAI 31 января собирается выпустить свою новую модель o3-mini с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщил профильный порта Wired со ссылкой на источники, запуск был перенесен на более ранний срок из-за успеха чат-бота R1 китайского стартапа DeepSeek.

Источники утверждают, что новая ИИ-модель OpenAI превосходит по производительности и скорости предыдущие версии, при этом она дешевая.

20 января компания DeepSeek выпустила новую версию чат-бота R1, которая, как утверждается, превосходит передовую версию ChatGPT американской OpenAI. При этом китайские разработчики, как указывают эксперты, потратили гораздо меньше средств, чем OpenAI. Как объясняли наблюдатели, успех Deepseek заставил инвесторов задуматься, оправданы ли огромные инвестиции в компании, поставляющие технологии, комплектующие и электроэнергию разработчикам продуктов на основе ИИ.