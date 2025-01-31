Спутники Starlink «умирают»: почему SpaceX уничтожает их каждый день

Компания SpaceX увеличила частоту свода с орбиты спутников связи Starlink. Ежедневно по всему миру сгорают 3–4 спутника, передает 3Dnews.ru.

Есть предположение, что SpaceX заменяет старые спутники новыми. Однако официальных заявлений о том, почему уничтожаются 100 спутников ежемесячно, нет.

По словам астронома Джонатана Макдауэлла, частота свода спутников была в основном низкой до мая 2024 года. Затем она увеличилась до одного-двух в день, поскольку SpaceX начала их массовый вывод из строя. Вторая волна списаний началась в декабре, достигнув скорости три-четыре спутника в день, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что SpaceX начнет тестирование интернет-подключение Starlink напрямую к мобильным телефонам. Сейчас сеть работает через специальные терминалы.