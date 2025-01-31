Microsoft представила новые модели ноутбуков Surface

Microsoft представила новые модели Surface Pro 11 и Surface Laptop 7 с процессорами Intel. Об этом сообщает The Verge.

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Новинки ориентированы исключительно на корпоративных клиентов, которым требуется высокая производительность Intel, и доступны по более высокой цене по сравнению с версиями на базе ARM-процессоров Qualcomm.

Surface Laptop 7 с процессором Intel будет доступен по цене от $1499 (около 146,9 тыс. руб.), что на $500 (около 49 тыс. руб.) больше, чем просят за базовую версию на Qualcomm Snapdragon X. Модель предлагается в двух вариантах: с 13,8- и 15-дюймовыми экранами.

Оба варианта оснащаются процессорами Intel Core Ultra 5 или Ultra 7, до 32 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Microsoft обещает до 14 часов автономной работы от одного заряда.

Основные характеристики Surface Pro 11 на базе Intel совпадают с Surface Laptop 7, включая цену — от $1499. Однако пользователи могут выбрать тип 13-дюймового дисплея — LCD или OLED.

Устройства уже доступны для предзаказа, а их поставки запланированы на 18 февраля.