В Испании в могиле возрастом 5000 лет нашли рекордное число бусин

В Испании подтверждено захоронение с рекордным числом бусин в одной гробнице. Могила датируется временем примерно в 5000 лет назад. Исследование опубликовано в журнале Science Advances, о нем рассказывает Phys.org.

© Naukatv.ru

Толос де Монтелирио — это мегалитический археологический объект в Испании, датируемый по артефактам периодом между 2875 и 2635 годами до н. э. Считается, что на протяжении примерно 200 лет это место было кладбищем. Оно было открыто еще в 1868 году, но долгие годы не исследовалось и только с 1980 года изучается всерьез.

В ходе нового исследования в одной могиле были найдены останки 20 человек, 15 из которых — это женщины, пол остальных пяти выяснить не удалось. Там было обнаружено множество бусин, которые, как считается, были нашиты на одежды похороненных там людей.

Количество поражает — команда оценивает его более чем в 270 000 штук. Бусины изготовлены из морских раковин, в центре просверлено отверстие. Это крупнейшая в истории коллекция бусин в одном захоронении.

Исследователи отмечают, что создание такого количества требует огромного труда. Попробовав сделать их самостоятельно, они подсчитали, что на изготовление одной бусины уходило около 10 минут. Это значит, что 10 человек, работающие по 8 часов в день, затратили бы 206 дней на изготовление всех бусин, найденных в захоронении.

Исходя из этого, ученые предполагают, что женщины, захороненные в одежде с этими бусинами, должны были занимать очень высокое положение в своем обществе.