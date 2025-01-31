В работе DeepSeek наблюдаются сбои

В китайском чат-боте DeepSeek наблюдаются сбои. Это следует из данных его веб-портала информирования об инцидентах, сообщает корреспондент «Газеты.ру».

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Согласно данным портала, последнему сбою был присвоен уровень «крупный». При попытке начать общение с ним тот заявляет, что «поисковая служба занята» и просит подождать несколько минут.

Накануне сотрудникам аппарата конгресса Соединенных Штатов запретили использовать чат-бот китайской компании DeepSeek, набирающий популярность в последнее время. Конгрессменам запретили устанавливать DeepSeek на любые рабочие телефоны, компьютеры и планшеты.

Axios напомнил, что в 2023 году в американском конгрессе установили ограничения на использование ChatGPT. Было разрешено использовать платную версию чат-бота, но только для определенных задач.

30 января итальянское Управление по защите персональных данных заблокировало DeepSeek, объясняя это защитой данных итальянских пользователей.