Названа причина, по которой люди подсознательно пытаются двигать ушами

Европейские и американские нейрофизиологи обнаружили, что люди подсознательно пытаются шевелить ушами при помощи рудиментарных ушных мышц в тех случаях, когда человеку сложно определить положение источника звука или услышать его в условиях сильной зашумленности.
Результаты наблюдений были опубликованы в научном журнале Frontiers in Neuroscience.
"В нашей голове есть три больших мышцы, которые соединяют ушную раковину и череп и позволяют некоторым людям шевелить ушами. Проведенные нами замеры показали, что эти мускулы, в особенности верхняя ушная мышца, <...> сильно активируются в те моменты времени, когда их владелец активно пытается что-то услышать. Это говорит о том, что эти мышцы не только участвуют в рефлекторных движениях, но и являются частью механизма внимания", - пояснил научный сотрудник Саарского университета (Германия) Андреас Шройер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Как отмечают Шройер, открытие ставит под сомнение стереотип о том, что ушные мышцы человека являются классическим примером рудиментарных органов тела. В прошлом биологи считали, что они полностью потеряли все функции примерно 25 млн лет назад и с тех пор никак не задействованы в работе организма. Однако было выяснено, что это не совсем так. В ходе опытов к трем ушным мышцам 20 добровольцев подключили эклектроды и отслеживали, как меняется их активность во время прослушивания аудиокниги в трех разных обстановках с разным уровнем фонового шума. В самом простом случае им мешал тихий подкаст, который воспроизводился при помощи других колонок, расположенных спереди или сзади испытуемых, а в более тяжелых вариантах, когда источник звука был расположен за добровольцами, подкаст по звучанию и громкости был очень похож на аудиокнигу.
Проведенные Шройером и его коллегами замеры показали, что люди неосознанно пытались активно двигать ушами в тех случаях, когда им было особенно тяжело слушать аудиокнигу, причем разные типы проблем при ее прослушивании активировали конкретные ушные мышцы. К примеру, задняя ушная мышца "включалась" в том случае, когда физическое положение источников шума менялось, а верхняя мышца активировалась при повышении уровня шума.
При этом, электрические сигналы вызывали столь малые сокращения ушных мышц, что они, скорее всего, не оказывали существенного влияния на форму ушной раковины и остроту слуха. Тем не менее, сам факт их существования, а также замеры активности этих мускулов, можно использовать в качестве объективного индикатора тех усилий, которые прикладывает человек, чтобы услышать чьи-то слова или распознать какой-то звук, подытожили ученые.