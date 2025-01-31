Названа причина, по которой люди подсознательно пытаются двигать ушами

Европейские и американские нейрофизиологи обнаружили, что люди подсознательно пытаются шевелить ушами при помощи рудиментарных ушных мышц в тех случаях, когда человеку сложно определить положение источника звука или услышать его в условиях сильной зашумленности.

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Результаты наблюдений были опубликованы в научном журнале Frontiers in Neuroscience.

" В н а ш е й г о л о в е е с т ь т р и б о л ь ш и х м ы ш ц ы , к о т о р ы е с о е д и н я ю т у ш н у ю р а к о в и н у и ч е р е п и п о з в о л я ю т н е к о т о р ы м л ю д я м ш е в е л и т ь у ш а м и . П р о в е д е н н ы е н а м и з а м е р ы п о к а з а л и , ч т о э т и м у с к у л ы , в о с о б е н н о с т и в е р х н я я у ш н а я м ы ш ц а , < . . . > с и л ь н о а к т и в и р у ю т с я в т е м о м е н т ы в р е м е н и , к о г д а и х в л а д е л е ц а к т и в н о п ы т а е т с я ч т о - т о у с л ы ш а т ь . Э т о г о в о р и т о т о м , ч т о э т и м ы ш ц ы н е т о л ь к о у ч а с т в у ю т в р е ф л е к т о р н ы х д в и ж е н и я х , н о и я в л я ю т с я ч а с т ь ю м е х а н и з м а в н и м а н и я " , - п о я с н и л н а у ч н ы й с о т р у д н и к С а а р с к о г о у н и в е р с и т е т а ( Г е р м а н и я ) А н д р е а с Ш р о й е р , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а ж у р н а л а .

Как отмечают Шройер, открытие ставит под сомнение стереотип о том, что ушные мышцы человека являются классическим примером рудиментарных органов тела. В прошлом биологи считали, что они полностью потеряли все функции примерно 25 млн лет назад и с тех пор никак не задействованы в работе организма. Однако было выяснено, что это не совсем так. В ходе опытов к трем ушным мышцам 20 добровольцев подключили эклектроды и отслеживали, как меняется их активность во время прослушивания аудиокниги в трех разных обстановках с разным уровнем фонового шума. В самом простом случае им мешал тихий подкаст, который воспроизводился при помощи других колонок, расположенных спереди или сзади испытуемых, а в более тяжелых вариантах, когда источник звука был расположен за добровольцами, подкаст по звучанию и громкости был очень похож на аудиокнигу.

Проведенные Шройером и его коллегами замеры показали, что люди неосознанно пытались активно двигать ушами в тех случаях, когда им было особенно тяжело слушать аудиокнигу, причем разные типы проблем при ее прослушивании активировали конкретные ушные мышцы. К примеру, задняя ушная мышца "включалась" в том случае, когда физическое положение источников шума менялось, а верхняя мышца активировалась при повышении уровня шума.

При этом, электрические сигналы вызывали столь малые сокращения ушных мышц, что они, скорее всего, не оказывали существенного влияния на форму ушной раковины и остроту слуха. Тем не менее, сам факт их существования, а также замеры активности этих мускулов, можно использовать в качестве объективного индикатора тех усилий, которые прикладывает человек, чтобы услышать чьи-то слова или распознать какой-то звук, подытожили ученые.