Ботаники нашли способ спасти плантации какао

Мировое производство шоколада переживает серьезный кризис, основная причина кроется в проблемах с деревьями какао. Во многих странах-производителях урожай какао сокращается из-за засух и грибковых заболеваний и фермеры вынуждены либо вырубать старые деревья, либо искать новые земли, что приводит к вырубке лесов и ухудшению экологии, не говоря уже о проблемах экспорта какао бобов.

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Однако исследование ученых из Университета Геттингена (Германия), опубликованное в Journal of Applied Ecology, предлагает альтернативное решение: прививку молодых побегов на старые деревья.

Прививка — это метод, при котором на старые деревья имплантируются ветви перспективных высокоурожайных сортов. Это позволяет использовать развитую корневую систему взрослого дерева, полностью заменяя его крону. Такой способ давно применяется для фруктовых деревьев, но в отношении какао его влияние на урожайность и биоразнообразие не изучалось.

Ученые протестировали метод в Перу, прививая к старым деревьям какао сорта Blanco de Piura, известного своим тонким ароматом. Уже через два года урожайность увеличилась на 45%.

« Э т о п о т р я с а ю щ а я н о в о с т ь д л я п р о и з в о д с т в а к а к а о с п р е в о с х о д н ы м и в к у с о в ы м и х а р а к т е р и с т и к а м и ! » , — г о в о р и т в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я , д о к т о р К а р о л и н а О к а м п о - А р и з а .

Кроме того, исследователи изучили, как прививка влияет на насекомых и паукообразных, которые играют важную роль в борьбе с вредителями. После временного снижения их численности биоразнообразие полностью восстановилось за шесть месяцев, что подтверждает экологическую безопасность метода.

Почему это важно?

Сегодня мировые какао-плантации страдают от старения деревьев, вырубки лесов и климатических изменений. Производители вынуждены искать решения, иначе цены на шоколад продолжат расти. Прививка может стать устойчивой альтернативой, позволяя омолаживать деревья, повышать урожайность и сохранять экосистему без необходимости расширения сельхозугодий.