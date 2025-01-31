Глава Apple намекнул на скорый выход инновационного iPhone

В ходе выступления перед инвесторами в рамках отчета за первый финансовый квартал 2025 года генерального директора Apple Тима Кука спросили о появлении инновационных форм-факторов будущих моделей iPhone. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Хотя Кук обычно не говорит о будущих продуктах во время финансовых отчетов, на этот раз он сделал исключение и высказал оптимистичные прогнозы. По его словам, у компании «впереди еще много всего».

По слухам, Apple разрабатывает сверхтонкий смартфон iPhone 17 Air, который заменит собой Plus-модель. Ожидается, что толщина устройства составит от 5 до 6 мм, что сделает его самым тонким iPhone на сегодняшний день.

Также Кука спросили, повлияло ли использование тонкого корпуса в iPad Pro M4 на рост продаж. Он ответил, что нет. По его словам, именно iPad Air и iPad стали причиной увеличения продаж на 15% в праздничный квартал. Возможно, это связано с высокой стоимостью тонкого и флагманского планшета.

Ожидается, что iPhone 17 Air будет дешевле флагманских Pro-моделей, что может положительно сказаться на популярности новых устройств.