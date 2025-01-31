Европа заключила контракт на создание лунного посадочного модуля

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключило контракт на создание лунного посадочного модуля Argonaut. Об этом со ссылкой на организацию сообщает издание European Spaceflight.

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Контракт ЕКА с консорциумом, возглавляемом компанией компанией Thales Alenia Space, заключен на сумму 862 миллиона евро.

« Б л а г о д а р я э т о м у у д и в и т е л ь н о м у к о с м и ч е с к о м у а п п а р а т у н а п о в е р х н о с т ь Л у н ы б у д у т д о с т а в л е н ы т о н н ы г р у з о в , в к л ю ч а я р о в е р ы , н а у ч н ы е м и с с и и и м н о г о е д р у г о е » , — с к а з а л г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р Thales Alenia Space Эрве Деррей.

Ранее издание сообщало, что в первом квартале 2025 года ожидается подписание контракта на создание Argonaut.

Создание Argonaut ведется в рамках американской лунной программы Artemis, предусматривающей широкое международное участие. Создание модуля должно завершиться в 2030 году, его запуск к Луне (миссия ArgoNET) намечен на 2031-й. Argonaut будет способен доставлять на поверхность Луны до 1800 килограммов полезного груза. Аппарат планируется запустить на ракете Ariane 64.