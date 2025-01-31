Раскол Африки: на Земле появится новый океан

Раскол Африки: новый океан появится быстрее, чем мы думали
Африка может расколоться на две части гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, и появление нового океана на Земле стоит ожидать «всего» через 1-5 млн лет. К такому выводу пришел американский исследователь Кен Макдональд из Калифорнийского университета, пишет DailyMail.
О том, что в итоге Африка расколется, известно без малого 100 лет: не только ученые, но и школьники хорошо знакомы с Восточно-Африканской рифтовой зоной – зоной раскола литосферы, твердой оболочки Земли.
Именно здесь в 1921 году британским геологом Джоном Уолтером Грегори был впервые описан в качестве геологической структуры - «рифт», название которого происходит от английского слова, обозначающего трещину, щель, разлом.
Гигантскую трещину можно видеть на любых картах – она отмечена цепочкой Великих Африканских озер. Однако до сих пор считалось, что процесс отделения Восточной Африки и формирования нового океана займет десятки миллионов лет.
Но, начиная с 2005 года, когда в регионе Афар (Эфиопия) образовалась новая трещина длиной более 50 км, ученые видят, что процесс идет быстрее. Трещина в Эфиопии продолжает расширяться со скоростью до 1.5 см в год, а в 2018 году аналогичный разлом появился в Кении.
Изучая дно океанов и морей, исследователи выявили целую систему трещин, протянувшихся на 60 тыс. км. Это гигантские швы, по которым когда-то раскалывались материки. Что касается Восточно-Африканской зоны разломов, то она протянулась от северной окраины Красного моря до низовьев реки Замбези и разделена на две ветви. Восточный рифт – от Красного моря идет в Эфиопию и тянется восточнее озера Виктория. Почти параллельно ему к западу от озера Виктория через озера Киву, Тангаинька и Руква тянется вторая ветвь – Западный рифт, который доходит до реки Замбези на юге Африки.
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«Основные рифты находятся на дне океанов нашей планеты, а Восточно-Африканский рифт – он континентальный, но не единственный в своем роде: в нашей стране тоже есть континентальный рифт, он находится в районе озера Байкал и также очень медленно расширяется», – пояснил геоморфолог, заместитель директора Института географии РАН Андрей Панин.
По его словам, на месте Байкала, когда-нибудь, возможно, тоже образуется океан, но все это процессы масштаба времени в миллионы лет, а на протяжении жизни человеческого поколения расширение такой трещины может составить несколько сантиметров или, от силы, несколько метров.
В отдаленном будущем количество континентов и океанов на нашей планете действительно может увеличиться, а потом – по аналогии с геологическим прошлым Земли – континенты вновь могут собраться вместе и образовать суперматерик, как это было в конце палеозоя–середине мезозоя (330-170 млн лет назад), когда на Земле существовал единый сверхконтинент Пангея (от греч. Παγγαῖα – «Всеземля»), расколовшийся в середине юрского периода (170-165 млн лет назад) на части.
При этом подобные изменения соотношения суши и океана неизбежно приведут к изменению климата, пояснила климатолог Института географии РАН Дарья Бокучава.
«Пространственные модификации суши и океанов привели бы к изменениям распределения давления и, как следствие, расположения центров действия атмосферы, а также к изменению структуры и направлений океанических течений. Такие изменения неизбежно повлияют на перенос тепла воздушными и океаническими массами, что в свою очередь может привести к увеличению или, наоборот, сокращению случаев опасных метеорологических явлений», - пояснила она.
В качестве примера Бокучава привела возможное исчезновение «обогревающего» сейчас всю Европу течения Гольфстрим, что неизбежно изменит температурный режим в регионе.