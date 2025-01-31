Раскол Африки: на Земле появится новый океан

Африка может расколоться на две части гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, и появление нового океана на Земле стоит ожидать «всего» через 1-5 млн лет. К такому выводу пришел американский исследователь Кен Макдональд из Калифорнийского университета, пишет DailyMail.

© Nation/Dailymail

О том, что в итоге Африка расколется, известно без малого 100 лет: не только ученые, но и школьники хорошо знакомы с Восточно-Африканской рифтовой зоной – зоной раскола литосферы, твердой оболочки Земли.

Именно здесь в 1921 году британским геологом Джоном Уолтером Грегори был впервые описан в качестве геологической структуры - «рифт», название которого происходит от английского слова, обозначающего трещину, щель, разлом.

Гигантскую трещину можно видеть на любых картах – она отмечена цепочкой Великих Африканских озер. Однако до сих пор считалось, что процесс отделения Восточной Африки и формирования нового океана займет десятки миллионов лет.

Но, начиная с 2005 года, когда в регионе Афар (Эфиопия) образовалась новая трещина длиной более 50 км, ученые видят, что процесс идет быстрее. Трещина в Эфиопии продолжает расширяться со скоростью до 1.5 см в год, а в 2018 году аналогичный разлом появился в Кении.

Изучая дно океанов и морей, исследователи выявили целую систему трещин, протянувшихся на 60 тыс. км. Это гигантские швы, по которым когда-то раскалывались материки. Что касается Восточно-Африканской зоны разломов, то она протянулась от северной окраины Красного моря до низовьев реки Замбези и разделена на две ветви. Восточный рифт – от Красного моря идет в Эфиопию и тянется восточнее озера Виктория. Почти параллельно ему к западу от озера Виктория через озера Киву, Тангаинька и Руква тянется вторая ветвь – Западный рифт, который доходит до реки Замбези на юге Африки.

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« О с н о в н ы е р и ф т ы н а х о д я т с я н а д н е о к е а н о в н а ш е й п л а н е т ы , а В о с т о ч н о - А ф р и к а н с к и й р и ф т – о н к о н т и н е н т а л ь н ы й , н о н е е д и н с т в е н н ы й в с в о е м р о д е : в н а ш е й с т р а н е т о ж е е с т ь к о н т и н е н т а л ь н ы й р и ф т , о н н а х о д и т с я в р а й о н е о з е р а Б а й к а л и т а к ж е о ч е н ь м е д л е н н о р а с ш и р я е т с я » , – п о я с н и л г е о м о р ф о л о г , з а м е с т и т е л ь д и р е к т о р а Института географии РАН Андрей Панин.

По его словам, на месте Байкала, когда-нибудь, возможно, тоже образуется океан, но все это процессы масштаба времени в миллионы лет, а на протяжении жизни человеческого поколения расширение такой трещины может составить несколько сантиметров или, от силы, несколько метров.

© Nation/Dailymail

В отдаленном будущем количество континентов и океанов на нашей планете действительно может увеличиться, а потом – по аналогии с геологическим прошлым Земли – континенты вновь могут собраться вместе и образовать суперматерик, как это было в конце палеозоя–середине мезозоя (330-170 млн лет назад), когда на Земле существовал единый сверхконтинент Пангея (от греч. Παγγαῖα – «Всеземля»), расколовшийся в середине юрского периода (170-165 млн лет назад) на части.

При этом подобные изменения соотношения суши и океана неизбежно приведут к изменению климата, пояснила климатолог Института географии РАН Дарья Бокучава.

« П р о с т р а н с т в е н н ы е м о д и ф и к а ц и и с у ш и и о к е а н о в п р и в е л и б ы к и з м е н е н и я м р а с п р е д е л е н и я д а в л е н и я и , к а к с л е д с т в и е , р а с п о л о ж е н и я ц е н т р о в д е й с т в и я а т м о с ф е р ы , а т а к ж е к и з м е н е н и ю с т р у к т у р ы и н а п р а в л е н и й о к е а н и ч е с к и х т е ч е н и й . Т а к и е и з м е н е н и я н е и з б е ж н о п о в л и я ю т н а п е р е н о с т е п л а в о з д у ш н ы м и и о к е а н и ч е с к и м и м а с с а м и , ч т о в с в о ю о ч е р е д ь м о ж е т п р и в е с т и к у в е л и ч е н и ю и л и , н а о б о р о т , с о к р а щ е н и ю с л у ч а е в о п а с н ы х м е т е о р о л о г и ч е с к и х я в л е н и й » , - п о я с н и л а о н а .

В качестве примера Бокучава привела возможное исчезновение «обогревающего» сейчас всю Европу течения Гольфстрим, что неизбежно изменит температурный режим в регионе.