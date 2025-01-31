В работе «Ростелекома» произошел сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует всплеск жалоб абонентов на работу «Ростелекома». Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

В работе «Ростелекома» произошел сбой
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По данным Роскомнадзора, абоненты «Ростелекома» начали жаловаться на проблемы с 10:45 мск.

«По предварительной информации, причина - сбой на инфраструктуре оператора связи», - сообщили в центре мониторинга.

Напомним, что 14 января работу российских провайдеров телекоммуникационной связи нарушил крупный сбой, на перебои в функционировании интернета жаловались пользователи, подключенные к разным поставщикам услуг. Больше всего жалоб поступало из Москвы и Подмосковья. Пользователи указывали на проблемы в работе мобильных приложений, а также сайтов Google, Liveinternet и Википедия.

Роскомнадзор во время масштабного сбоя в Рунете выявил «кратковременное нарушение связности», работа сети была оперативно восстановлена.