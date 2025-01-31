В работе «Ростелекома» произошел сбой

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора фиксирует всплеск жалоб абонентов на работу «Ростелекома». Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

По данным Роскомнадзора, абоненты «Ростелекома» начали жаловаться на проблемы с 10:45 мск.

« П о п р е д в а р и т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и , п р и ч и н а - с б о й н а и н ф р а с т р у к т у р е о п е р а т о р а с в я з и » , - с о о б щ и л и в ц е н т р е м о н и т о р и н г а .

Напомним, что 14 января работу российских провайдеров телекоммуникационной связи нарушил крупный сбой, на перебои в функционировании интернета жаловались пользователи, подключенные к разным поставщикам услуг. Больше всего жалоб поступало из Москвы и Подмосковья. Пользователи указывали на проблемы в работе мобильных приложений, а также сайтов Google, Liveinternet и Википедия.

Роскомнадзор во время масштабного сбоя в Рунете выявил «кратковременное нарушение связности», работа сети была оперативно восстановлена.