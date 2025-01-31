Мишустин: Россия увеличит мощность своего квантового компьютера

Мишустин: РФ увеличит мощность своего квантового компьютера
Расширение выпуска оборудования для производства микроэлектроники и увеличение мощности квантового компьютера - в числе стратегических задач РФ.
Для их осуществления нужны квалифицированные кадры, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.
"Мы ставим перед собой и другие стратегические задачи. Среди них - расширить выпуск оборудования для производства микроэлектроники, - рассказал премьер. - Увеличить мощность российского квантового компьютера и протяженность квантовых сетей". "Воплощение всех этих планов способны обеспечить только квалифицированные кадры", - подчеркнул Мишустин и добавил, что в РФ уже создаются студенческие технопарки и бизнес-инкубаторы, образовательно-производственные кластеры, передовые инженерные школы на базе российских вузов. "Все это позволит заложить основу для стабильного долгосрочного роста отрасли на десятки лет вперед", - заключил глава кабмина.