Мишустин: Россия увеличит мощность своего квантового компьютера

Расширение выпуска оборудования для производства микроэлектроники и увеличение мощности квантового компьютера - в числе стратегических задач РФ.

Для их осуществления нужны квалифицированные кадры, отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии форума Digital Almaty.