Стало известно о расследовании проблем Starliner

Компания Boeing и НАСА добились «значительного прогресса» в решении проблем космического корабля Starliner. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

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По словам члена Консультативной группы по аэрокосмической безопасности Пола Хилла, некоторые выявленные в ходе последнего полета Starliner проблемы расследованы, а их причины устраняются.

Он уточнил, что неполадки, о которых идет речь, не касаются неисправностей, связанных с работой двигательной системы корабля.

« В о п р о с ы о б а н о м а л и я х в р а б о т е д в и г а т е л ь н о й с и с т е м ы о с т а ю т с я о т к р ы т ы м и » , — с к а з а л Хилл.

Ранее издание сообщило, что НАСА отвергло призыв президента США Дональда Трампа немедленно вернуть экипаж корабля Starliner — Суниту Уильямс и Бутча Уилмора — с Международной космической станции (МКС).

7 сентября Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме. К МКС корабль, на борту которого впервые находился экипаж, отправился 5 июня. Миссия должна была продлиться две недели, обратно астронавтов планировалось вернуть на Starliner.