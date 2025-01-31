Российские ученые оценили эффективность хранения углекислого газа

Научные сотрудники лаборатории общей гидромеханики Научно-исследовательского института механики МГУ имени М.В. Ломоносова исследовали течения газа, происходящие в различных пластах при закачке через вертикальную скважину. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Physics of Fluids, сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

Российские ученые оценили эффективность хранения углекислого газа
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Ученые оценили эффективность хранения углекислого газа и рассчитали максимальное расстояние его распространения от скважины. Эти параметры позволяют определить наиболее подходящие для размещения газа геологические объекты и дают возможность оценить безопасность его хранения.

«Нам удалось выделить несколько принципиально различных предельных случаев режима вытеснения. Например, когда газ перемещается из-за силы тяжести или когда его закачивают в резервуар с плохой вертикальной проводимостью жидкости», рассказала один из авторов опубликованной статьи, сотрудник лаборатории общей гидромеханики НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Сыпченко.

Для предельных случаев вытеснения ученые рассчитали зависимость эффективности хранения от определенных критериев, а также выяснили коэффициенты соответствующих законов подобия. Для промежуточных вариантов течения были составлены карты, которые позволяют быстро оценить эффективность хранения газа.

Построенные карты эффективности и законы масштабирования могут быть полезны при проведении региональных исследований недр земли. С их помощью можно произвести предварительный отбор и оценку целевых резервуаров для размещения углекислого газа в рамках технологии ССS (улавливания и хранения углекислого газа).

Размещение углекислого газа в водонасыщенных пластах является одним из способов снижения пагубного антропогенного влияния на атмосферу, а закачка парниковых газов под землю позволяет решить экологические проблемы и обеспечить плавный энергопереход на предприятиях, использующих ископаемое топливо.

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МГУ