Российские ученые оценили эффективность хранения углекислого газа

Научные сотрудники лаборатории общей гидромеханики Научно-исследовательского института механики МГУ имени М.В. Ломоносова исследовали течения газа, происходящие в различных пластах при закачке через вертикальную скважину. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале Physics of Fluids, сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ученые оценили эффективность хранения углекислого газа и рассчитали максимальное расстояние его распространения от скважины. Эти параметры позволяют определить наиболее подходящие для размещения газа геологические объекты и дают возможность оценить безопасность его хранения.

« Н а м у д а л о с ь в ы д е л и т ь н е с к о л ь к о п р и н ц и п и а л ь н о р а з л и ч н ы х п р е д е л ь н ы х с л у ч а е в р е ж и м а в ы т е с н е н и я . Н а п р и м е р , к о г д а г а з п е р е м е щ а е т с я и з - з а с и л ы т я ж е с т и и л и к о г д а е г о з а к а ч и в а ю т в р е з е р в у а р с п л о х о й в е р т и к а л ь н о й п р о в о д и м о с т ь ю ж и д к о с т и » , — р а с с к а з а л а о д и н и з а в т о р о в о п у б л и к о в а н н о й с т а т ь и , с о т р у д н и к л а б о р а т о р и и о б щ е й г и д р о м е х а н и к и Н И И м е х а н и к и М Г У и м е н и М . В . Л о м о н о с о в а И р и н а С ы п ч е н к о .

Для предельных случаев вытеснения ученые рассчитали зависимость эффективности хранения от определенных критериев, а также выяснили коэффициенты соответствующих законов подобия. Для промежуточных вариантов течения были составлены карты, которые позволяют быстро оценить эффективность хранения газа.

Построенные карты эффективности и законы масштабирования могут быть полезны при проведении региональных исследований недр земли. С их помощью можно произвести предварительный отбор и оценку целевых резервуаров для размещения углекислого газа в рамках технологии ССS (улавливания и хранения углекислого газа).

Размещение углекислого газа в водонасыщенных пластах является одним из способов снижения пагубного антропогенного влияния на атмосферу, а закачка парниковых газов под землю позволяет решить экологические проблемы и обеспечить плавный энергопереход на предприятиях, использующих ископаемое топливо.