У пользователей iPhone появился легкий способ очистить 7 ГБ памяти

Выпуск iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS 15.3 привел к появлению новой функции Apple – Apple Intelligence, которая по умолчанию активируется на совместимых устройствах. Хотя этот набор инструментов ИИ предлагает такие возможности, как сводки сообщений, генерация изображений и улучшенное взаимодействие с Siri, он занимает значительный объем памяти – до 7 ГБ на iPhone, iPad и Mac. В GizmoChina рассказали, как деактивировать данную функцию на устройствах Apple и освободить тем самым пространство на жестком диске.

Пользователи с ограниченным объемом памяти или те, кому функции ИИ не нужны, могут полностью отключить Apple Intelligence. После отключения локальные модели ИИ удаляются с устройства, освобождая занимаемое пространство. Это особенно полезно для владельцев iPhone с ограниченной памятью, которые не активно используют контент или улучшения, генерируемые ИИ.

Отключить Apple Intelligence можно в настройках iPhone или iPad (раздел «Apple Intelligence и Siri») или в системных настройках Mac. После отключения система удалит связанные с ИИ ресурсы. При этом некоторые функции ИИ, такие как инструменты для написания текста, Genmoji и Image Playground, станут недоступны. Однако некоторые инструменты, например, функция очистки в приложении «Фото», могут остаться.

Важно отметить, что функция поддерживается только устройствами с новейшим оборудованием Apple, такими как iPhone 15 Pro, серия iPhone 16 и iPad и Mac с чипами M-серии. Пользователям, обновившимся до iOS 18.2, также необходимо включить эту функцию.

Тем, кто не хочет полностью отключать Apple Intelligence, Apple предлагает выборочно отключать отдельные функции в настройках приложений. Например, можно отключить сводки сообщений в уведомлениях и инструменты для написания текста, не отключая весь пакет ИИ.