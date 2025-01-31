В России стартовали продажи нового планшета Huawei

Планшет HUAWEI MatePad 11.5" с матовым не бликующим дисплеем уже можно купить в РФ
В «М.Видео-Эльдорадо» начались российские продажи нового планшета HUAWEI MatePad 11.5.
Стоимость устройства стартует от 30 999 рублей. В рамках акции, которая продлится до 11 марта, покупатели получат в подарок стилус M-Pen Lite и наушники HUAWEI FreeBuds SE 2 или FreeBuds 5i.
HUAWEI MatePad 11.5 оснащен, внезапно, 11.5-дюймовым экраном HUAWEI FullView с разрешением 2200 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
Особенность модели — технология PaperMatte, которая снижает блики и улучшает комфорт при длительном использовании. Экран сертифицирован TÜV Rheinland и SGS за защиту от усталости глаз.
Для повышения продуктивности планшет поддерживает приложение «Блокнот» с функцией синхронизации аудио и текста. Кроме того, можно подключить умную клавиатуру для удобной работы.
Новинка доступна в двух цветах: светло-голубом и космическом сером.