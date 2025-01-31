Обнаружен восьмой континент под Тихим океаном

Ученые обнаружили восьмой континент под Тихим океаном
В ходе исследований под Тихим океаном был обнаружен восьмой континент. Об этом рассказала группа ученых в статье GSA.
— В настоящее время примерно 94 процента площади Зеландии находится под водой. В этом отношении это не уникально: свободная ото льда, изостатически скорректированная Западная Антарктида также в значительной степени была бы затоплена, — говорится в статье.
Ученые утверждали, что Зеландия когда-то составляла примерно пять процентов площади Гондваны.
Земля входит в зону действия крупных корональных дыр
По словам исследователей, батиметрические карты, полученные с помощью спутниковой гравитации, оказали огромную помощь в визуализации Зеландии. Если бы высота твердой поверхности Земли была нанесена на карту так же, как у Марса и Венеры, то Зеландия была бы идентифицирована как континент, добавили ученые.
— Мы утверждаем, что Зеландия — это не набор частично затопленных континентальных фрагментов, а единый континент площадью 4,9 миллиона квадратных километров, — резюмировали исследователи в своей статье.