Обнаружен восьмой континент под Тихим океаном

В ходе исследований под Тихим океаном был обнаружен восьмой континент. Об этом рассказала группа ученых в статье GSA.

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— В н а с т о я щ е е в р е м я п р и м е р н о 9 4 п р о ц е н т а п л о щ а д и З е л а н д и и н а х о д и т с я п о д в о д о й . В э т о м о т н о ш е н и и э т о н е у н и к а л ь н о : с в о б о д н а я о т о л ь д а , и з о с т а т и ч е с к и с к о р р е к т и р о в а н н а я З а п а д н а я А н т а р к т и д а т а к ж е в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и б ы л а б ы з а т о п л е н а , — г о в о р и т с я в с т а т ь е .

Ученые утверждали, что Зеландия когда-то составляла примерно пять процентов площади Гондваны.

Земля входит в зону действия крупных корональных дыр

По словам исследователей, батиметрические карты, полученные с помощью спутниковой гравитации, оказали огромную помощь в визуализации Зеландии. Если бы высота твердой поверхности Земли была нанесена на карту так же, как у Марса и Венеры, то Зеландия была бы идентифицирована как континент, добавили ученые.