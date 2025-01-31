Появилось первое фото Nothing Phone (3a)

В социальной сети X.com появилось первое живое фото нового смартфона Nothing, который, по словам инсайдеров, является моделью Phone (3a).

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Официальная презентация устройства ожидается 4 марта. Но на снимке уже сейчас можно увидеть смартфон, который запечатлён в защитном чехле, скрывающем детали дизайна.

Правда, даже в таком виде заметно, что блок камер претерпел изменения. Он остался горизонтальным, но теперь включает три сенсора.

По слухам, это 50-мегапиксельный телевик, 50-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельный ультраширокий модуль. Фронтальная камера, вероятно, получит разрешение 32 Мп.

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Ранее Nothing намекала на обновлённый дизайн камеры в одном из тизеров, но тогда пользователи не поняли, к чему именно ведёт компания.

Phone (3a) приписывают процессор Snapdragon 7s Gen 3, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт и 6.8-дюймовый дисплей. По размерам и характеристикам он будет крупнее и мощнее предшественника Phone (2a).