Россиянам дали совет по безопасному использованию нейросетей

Главное правило при работе с нейросетями — не загружать туда критически важные данные, сообщил эксперт по информационной безопасности, замгендиректора Staffcop Юрий Драченин. Такой совет он дал в беседе с «Лентой.ру» после утечки данных пользователей китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek.

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Ранее об обнаружении в сети конфиденциальной информации юзеров рассказала американская компания по кибербезопасности Wiz.

В с е , ч т о в ы о т п р а в и л и в ИИ, может быть скомпрометировано, использовано против вас или даже продано. Это касается бизнес-документов, коммерческих тайн, персональных данных, даже обычных вопросов, ведь контекст ваших запросов тоже может многое сказать о вашей компании, проекте или стратегии Юрий Драченин IT-эксперт

Эксперт отметил, что ИИ-модели должны быть защищены на уровне архитектуры, но всегда есть риски уязвимостей или просто банального человеческого фактора.

« В с е н о в о е в с е г д а в ы з ы в а е т и н т е р е с , и в т а к и х с и т у а ц и я х " б е л ы е " х а к е р ы п о х о ж и н а " ч е р н ы х " — с н а ч а л а и д е т ч и с т ы й а з а р т и и с с л е д о в а н и е с и с т е м ы . В с ф е р е к и б е р б е з о п а с н о с т и е с т ь о г р о м н о е к о л и ч е с т в о п е н т е с т е р о в , к о т о р ы е п р и п о я в л е н и и ч е г о - т о н о в о г о с р а з у н а ч и н а ю т п р о в е р я т ь е г о н а э л е м е н т а р н ы е у я з в и м о с т и — с в о е о б р а з н а я " п р о в е р к а н а д е т с к и й м а т " в ш а х м а т а х . И с к а з а т ь , с к о л ь к о л ю д е й у с п е л и п р о в е с т и т а к и е п р о в е р к и , д о б и л и с ь т е х ж е р е з у л ь т а т о в и с к а ч а л и б а з ы , п о п р о с т у н е в о з м о ж н о » , — п о д е л и л с я Д р а ч е н и н .

Ранее в Китае объявили о создании нейросети мощнее DeepSeek. Компания Alibaba Cloud заявила, что такой является их модель ИИ Qwen 2.5-Max.