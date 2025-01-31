Ученые предложили применять водоросли для переработки мазута на Кубани

На помощь в борьбе с последствиями разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае, в частности, мазута, могут прийти и растения. В Мурманске российские ученые предложили заселять пострадавшие акватории особыми водорослями. В воде эти ламинарии перерабатывают нефтепродукты почти также, как деревья поглощают углекислый газ.

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« С а м ы й г л а в н ы й в о п р о с - а ч т о п о т о м ч т о д е л а т ь с э т и м и в о д о р о с л я м и . О н и н а б р а л и н е ф т и , а ч т о с н и м и д е л а т ь - т о ? И м ы с н а ч а л а н е з н а л и . С н а ч а л а б ы л а и д е я , м о ж е т б ы т ь б р и к е т ы и з н и х д е л а т ь , н о о т э т о г о о ч е н ь к о п о т и м н о г о . А п о т о м в ы я с н и л о с ь , ч т о н и ч е г о д е л а т ь н е н а д о - о н и с а м и в с е п е р е р а б а т ы в а ю т » , - п о я с н и л Г р и г о р и й В о с к о б о й н и к о в , з а в е д у ю щ и й л а б о р а т о р и е й а л ь г о л о г и и М у р м а н с к о г о м о р с к о г о б и о л о г и ч е с к о г о и н с т и т у т а Р А Н ( М М Б И Р А Н ) .

В море специалисты МЧС при содействии Минобороны продолжают мониторинг мазутных очагов. С воздуха вертолетами и дронами обследовано около шести тысяч квадратных километров. Новых пятен не обнаружили, но борьба с прежними в самом разгаре.

Вместе с этим корму танкера «Волгонефть-239» готовятся отправить на переработку металла, для чего на мысе Панагия укрепляют техническую дорогу для спецмашин. Строительные бригады уже разбирают внутренние помещения корабля - обшивку, мебель и оборудование, все это выносят вручную и отправляют на берег грузовиками. Дальше к работе приступит тяжелая техника. Демонтаж корпуса может занять несколько месяцев.