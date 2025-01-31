Земля входит в зону действия крупных корональных дыр

Земля 31 января окажется в зоне действия двух корональных дыр на Солнце. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

" Н а С о л н ц е у н а с 2 к о р о н а л ь н ы х д ы р ы – н а с е в е р е и н а ю г е , в з о н е д е й с т в и я к о т о р ы х З е м л я о к а ж е т с я з а в т р а ( 3 1 я н в а р я - " Г а з е т а . R u " ) в с е р е д и н е д н я " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Корональные дыры являются основным источником быстрого солнечного ветра в солнечной системе. Иногда говорят, что Земля попала в поток быстрого солнечного ветра, но по факту дыры и связанные с ними потоки плазмы догоняют, а потом и обгоняют планету, так как угловое вращение Солнца происходит гораздо быстрее (25 суток), чем движется по орбите Земля (365 дней), отметили ученые.

По прогнозу лаборатории, скорости солнечного ветра в ближайшие 2-3 дня возрастут в окрестностях Земли почти двукратно – с 350 км/с до 700 км/с, а само воздействие продлится не менее чем до конца недели. Пик ожидается ближе к выходным. В диапазоне ближайших двух дней не ожидается заметных изменений геомагнитной обстановки. На выходных возможны слабые бури уровня G1. Вероятности бурь уровня G2 составляют около 20%, добавили в Лаборатории солнечной астрономии. 29 января ученые зарегистрировали на Солнце вспышку класса М. Ее продолжительность составила 48 минут.