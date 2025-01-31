В Италии заблокировали китайское приложение DeepSeek

Итальянский орган по защите данных, известный как Garante, в четверг сообщил о блокировке китайской модели искусственного интеллекта DeepSeek, передает Reuters. Причиной стали недостаточные данные о том, как приложение использует персональные данные. В результате приложение оказалось недоступным в магазинах приложений Apple и Google на территории Италии.

Регулятор запросил информацию о видах собираемых данных, их источниках и целях использования, а также о правовой основе и возможном хранении данных в Китае. В ответ на этот запрос китайские компании, предоставляющие услуги чат-бота для DeepSeek, предоставили информацию, которая была признана «совершенно недостаточной».

Решение регулятора было принято с целью защиты данных итальянских пользователей и вступило в силу немедленно. Власти также инициировали расследование данного вопроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мобильное приложение DeepSeek вышло на первое место в топе бесплатных приложений Google Play в России, его скачали уже более 10 млн раз. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что чат-бот R1 от китайской компании DeepSeek превосходит американский ChatGPT. Богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за DeepSeek-R1, который оказался эффективнее американского аналога.